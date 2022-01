Bologna, Hickey positivo al Covid: il comunicato del club

Bologna, nuovo positivo per la squadra rossoblù di Sinisa Mihajlovic: il comunicato ufficiale del club emiliano

Il Bologna perde un altro calciatore per il Covid. Si tratta di Hickey, trovato positivo dopo il giro di tamponi effettuati in questi giorni. Altra tegola per Mihajlovic. Il comunicato ufficiale del club:

COMUNICATO – «Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare».