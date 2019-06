Bologna, progetto europeo sdoganato: «Con Mihajlovic si può»

Bologna, progetto europeo sdoganato: «Creeremo i presupposti». Walter Sabatini lancia i rossoblù verso le zone nobili

Progetti e ambizioni: il Bologna di Joey Saputo è pronto ad alzare l’asticella. Così tanto da iniziare a cullare, senza troppi fronzoli, il progetto Europa.

Il neo dt Walter Sabatini si è espresso così ai microfoni di Sky Sport: «Mihajlovic chiede cose sensate, intanto la conferma dei calciatori e poi delle integrazioni. C’è tutta una serie di giocatori che sono stati individuati con lui. Se Sinisa riuscirà trasformare il normale in eccezionale, l’Europa sarà una conseguenza. L’Europa non è un obiettivo ma dobbiamo creare un presupposto per arrivarci».