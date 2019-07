Bologna, Sabatini: «Non abbiamo paura per Pulgar. Gabbiadini ci piace»

Le parole del dirigente del Bologna, Walter Sabatini, sul mercato del club rossoblù. Ecco le sue rivelazioni

Walter Sabatini, dirigente del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sul mercato del Bologna: «Stiamo facendo una bella squadra, se si riescono a integrare tutti faremo un ottimo campionato».

Prosegue Sabatini: «Dobbiamo fare ancora delle cose importante. Dominguez ha una clausola attaccabile ma ci sono altri profili. Pulgar via? Non abbiamo paura di perderlo. Santander? I cinesi ci hanno offerto 10 milioni ma non è una cifra congrua. Forse c’è qualche interesse dall’Inghilterra. Gabbiadini? Vediamo, sono un suo estimatore. Mihajlovic punta su Destro».