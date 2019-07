Bologna, Sansone: «Obiettivo salvezza. Su Mihajlovic…»

Dopo lo scivolone in amichevole con il Colonia, Sansone ha chiarito gli obiettivi del Bologna in vista della prossima stagione

Nicola Sansone ha rivelato le ambizioni personali e del Bologna ai microfoni dei giornalisti presenti al match contro il Colonia (3-1 per i tedeschi). Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.com.

OBIETTIVI – «Il nostro obiettivo è la salvezza da ottenere il prima possibile, poi vedremo come andranno le cose. Quest’anno voglio fare una bella stagione con tanti assist e gol: fare una preparazione normale e senza infortuni ti può aiutare a far bene poi in campionato».

MIHAJILOVIC – «Cerchiamo di dare tutti qualcosa in più per il mister: ci manca, ovvio, ma lo staff sta dando tutto in sua assenza».