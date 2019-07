Santander ha offerte dalla Cina ma non vuole lasciare il Bologna. Il giocatore ha fatto chiarezza sul futuro

Il Bologna vuole puntare su Mattia Destro ma ha in rosa anche El Ropero Santander. Sul centravanti ci sono diversi club ma l’attaccante, ai microfoni di Cardinal Deportivo ha chiarito le sue intenzioni.

«Il mio futuro è in Italia. La Cina? No, tutte falsità. Io non ho ricevuto nulla. Non voglio muovermi perché la Serie A è uno dei migliori campionati e voglio lottare per una maglia».