Bologna, Skorupski: «Obiettivo salvezza. Temo Piatek e Milik»

Il portiere del Bologna Skorupski ha parlato degli obiettivi dei felsinei e degli attaccanti più pericolosi del campionato

Lukasz Skorupski ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’amichevole tra Bologna e Schalke 04. Ecco le parole del portiere rossoblù riportate da Tuttomercatoweb.

OBIETTIVI – «Noi non parliamo di obiettivi concreti o di Europa. Prima di tutto dobbiamo salvarci, poi penseremo ad arrivare il più in alto possibile».

ATTACCANTI TEMUTI – «In un grande campionato come la Serie A ci sono tanti attaccanti fortissimi, penso in primis a Piatek o Milik. Io cerco di fare sempre del mio meglio in allenamento e in partita, spero di subire meno gol possibile».