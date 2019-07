Il Bologna attende lo sbarco del difensore giapponese Tomiyasu. Arrivo in Italia rinviato di un paio di giorni

Tutto fatto e tutto pronto per l’arrivo a Bologna di Tomiyasu. Il difensore giapponese sarebbe dovuto arrivare in terra emiliana nella giornata di ieri ma non è ancora arrivato in Emilia.

Secondo quanto riferito da ViaEmiliaNews.com, il giocatore giapponese dovrebbe arrivare a Bologna solo nella giornata di mercoledì. Ancora 24 ore di attesa per il difensore.