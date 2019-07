Il Bologna pensa al rinnovo di Pulgar. Il centrocampista cileno incontrerà la dirigenza dei rossoblù: le ultimissime notizie

Erick Pulgar, centrocampista del Bologna, sta per rientrare dopo le vacanze extra post Copa America. Il giocatore è ancora in bilico: vuole andare via ma nessuno ha presentato l’offerta giusta.

Secondo Il Corriere dello Sport, il Bologna vorrebbe prolungare il contratto con adeguamento della clausola di rescissione fissata a 12 milioni portandola a 25 milioni. Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un confronto tra le parti.