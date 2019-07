Bologna, ufficiale l’arrivo di Skov Olsen: presentazione shakespeariana – VIDEO

Dopo tanti dubbi e dilemmi è ufficiale l’arrivo di Skov Olsen al Bologna: l’annuncio social è tutto da ridere – VIDEO

La telenovela di mercato estiva che ha tenuto sulle spine i tifosi del Bologna si è conclusa felicemente per questi ultimi. Andreas Skov Olsen è ufficialmente un giocatore rossoblù dopo tanti dubbi e dilemmi.

Dubbi e dilemmi che si ripropongono nel divertente video di presentazione del Bologna che lo ha annunciato con un video su twitter in stile “Amleto“. Bologna o non Bologna? Non è più un problema.