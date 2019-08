Il Bologna cerca l’ultimo regalo di mercato per Sinisa Mihajlovic. Torna nel mirino Kouamé del Genoa: le ultimissime

Il Bologna tenta il colpo last minute in attacco? Il club rossoblù avrebbe avviato nuovi contatti con il Genoa per Christian Kouamé. L’attaccante è un pallino della dirigenza emiliana.

Secondo Tuttomercatoweb, Sabatini vorrebbe fare un ultimo, grosso regalo a Mihajlovic: Christian Kouamé. Il presidente Preziosi lo lascerebbe partire solo per una maxi-offerta. Affare difficile.