Bonan su Maignan: «È stato corretto, ma certa gente non deve entrare allo stadio»

Alessandro Bonan ha voluto parlare della situazione Maignan dopo i cori razzisti durante la sfida Udinese Milan

Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan si esprime così riguardo ai cori razzisti subiti da Maignan in Udinese Milan.

PAROLE – «E’ stato calmo e molto corretto con tutti, questi fatti di razzismo sono stupidi e offensivi, non mi interessa in quanti abbiano fatto i gesti della scimmia, l’Udinese e la procura dovranno sanzionare questi stupidi: non fateli più andare allo stadio».