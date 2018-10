Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby. Possibile problema alla caviglia per due titolari

«Ci sono un paio di giocatori con qualche problema alla caviglia, stiamo cercando di sistemarli» ha detto ieri in conferenza stampa Rino Gattuso. Il tecnico del Milan non ha voluto fare nomi, utilizzando un po’ di pretattica e secondo La Gazzetta dello Sport i due indiziati principali sarebbero Jack Bonaventura e Franck Kessié. I due sono finiti comunque nella lista dei convocati e dovrebbero scendere in campo questa sera nel derby contro l’Inter perché, per dirla alla Gattuso, i medici ‘li hanno sistemati’.

L’unico ballottaggio che Gattuso si è portato dietro lungo la settimana dovrebbe essersi risolto con Calabria in campo e Abate in panchina, nonostante il tecnico abbia mischiato le carte anche ieri. Franck Kessié e Jack Bonaventura avrebbero accusato dei problemi alla caviglia che non dovrebbero mettere a rischio la loro presenza nel derby questa. Non ci dovrebbero dunque essere rischi di non vedere in campo due dei titolarissimi di Rino Gattuso. Nella lista dei convocati, dopo aver saltato cinque partite, è tornato Caldara ma non Conti, come si diceva qualche giorno fa (notizia poi smentita dall’agente): il terzino fra 15 giorni scenderà in campo, per un test, con la Primavera.