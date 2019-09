Fiorentina Women, Bonetti: «Nel secondo tempo sarà dura»

Tatiana Bonetti parla a fine primo tempo del match tra Fiorentina Women e Arsenal, finito 2-0 per le inglesi: le sue parole

La giocatrice viola Tatiana Bonetti ha parlato ai microfoni di Sky a fine primo tempo del match tra Fiorentina Women e Arsenal. Le sue parole sulla gara, che dopo i primi 45 minuti è sul 2-0 per le inglesi.

«Ci aspetta un secondo tempo come il primo, sarà dura. Loro fanno girare palla in maniera perfetta. Per noi è difficile, dobbiamo essere brave a fare azioni pericolose quando recuperiamo palla. Sarà dura» ha dichiarato la giocatrice viola.