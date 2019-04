Bonifazi, Toro nel destino: incorna la Juve e rimanda lo scudetto

Bonifazi incorna la Juve e fa sfumare la festa scudetto. Il difensore della Spal è in prestito dal Torino che trova già un rinforzo per la prossima stagione

Ci pensa un granata a far sfumare il sogno scudetto della Juventus. Il suo nome è Kevin Bonifazi e al minuto 49 incorna i bianconeri ed interrompe anzitempo i festeggiamenti per l’ottavo scudetto. Il difensore classe 1996 ha trovato a Ferrara la sua dimensione ed è ora un pilastro della difesa di Semplici.

In prestito dal Torino, festeggiò nella stagione 2016/2017 con la Spal la promozione in Serie A. Tuttavia, il difensore cresciuto nelle giovanili del Siena, non si gode il debutto degli spallini nella massima categoria. Mihajlovic, che di giovani se ne intende, vuole puntare su di lui. Ma nonostante la fiducia del tecnico serbo, Bonifazi non trova spazio con la maglia granata e viene mandato in prestito di nuovo alla SPAL per la stagione corrente. A Ferrara, Kevin si sente a casa. E quest’anno raggiunge la definitiva consacrazione: venti presenze, primo gol in Serie A alla Roma (battuta per 2-0) ed oggi sigla il secondo, contro la Juventus.

Ed ora, Bonifazi, è pronto per il definitivo salto di qualità. La prossima stagione cambierà casacca e potrà finalmente giocarsi le sue chance da titolare con il Torino. Da titolare s’intende. Infatti, Bonifazi prenderà presumibilmente il posto del veterano Moretti , ormai 37enne, ed ambisce ad un’altra stagione da protagonista. Tuttavia, breve postilla: la Spal può esercitare l’opzione per il diritto di riscatto, ma il Toro ha l’immancabile opzione per il contro riscatto. Insomma, oggi in rete contro la Juventus: Bonifazi s’ingrazia già il popolo granata.