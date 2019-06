Bonifazi Toro, previsto per oggi l’incontro con la Spal

Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra la dirigenza del Toro e quella della Spal per parlare del futuro di Kevin Bonifazi

Come riportato da Tuttosport, nella giornata di oggi è previsto un incontro tra il Toro e la Spal per parlare del futuro di Kevin Bonifazi. Scade infatti oggi la possibilità per i ferraresi di effettuare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La dirigenza della Spal teme che Cairo possa pagare il controriscatto da 11 milioni e quindi loro guadagnerebbero un solo milione. Vagnati della Spal vorrebbe evitare questa situazione e per tale motivo sarà decisivo l’incontro di oggi. Ad oggi pare più probabile un rientro alla base per il difensore.