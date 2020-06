Bonolis sincero: «Spero che il Napoli vinca la Coppa Italia»

Paolo Bonolis svela la sua preferenza per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus: ecco le parole del conduttore

Paolo Bonolis, conduttore televisivo e noto tifoso interista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva.

CONTE – «Non penso sia intoccabile, ha fatto un ottimo lavoro fino a questo punto. Ci sono stati diversi infortuni che hanno costretto a giocare sempre con gli stessi giocatori in questo momento importante della stagione».

FINALE COPPA ITALIA – «Difficile tifare per una delle due, da interista non posso che sperare che vinca il Napoli ma non per cattiveria. Il rapporto-confronto con i bianconeri è ormai viscerale, ma la Juventus ha una squadra formidabile e ha sicuramente tutte le possibilità di portare a casa la coppa».