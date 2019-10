Bonucci a Marchisio: «Un piacere aver giocato accanto a te» – FOTO

Leonardo Bonucci scrive a Claudio Marchisio in occasione del suo ritiro dal calcio giocato. Le parole del difensore

In una conferenza stampa organizzata all’Allianz Stadium, Claudio Marchisio ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista ha ricevuto immediatamente messaggi da parte del mondo del calcio e soprattutto pensieri di ex compagni, come Bonucci.

Il difensore, che ha condiviso con il Principino parte del suo percorso alla Juve, ha scritto: «Tanti anni insieme, dentro e fuori dal campo. Tante gioie e qualche sofferenza vissute fianco a fianco ci hanno fatto diventare grandi e tu con questa maglia sei stato un grande sin da piccolo. Un piacere aver giocato accanto a Te, Principino. Ora goditi questa nuova vita e tutte le avventure e le esperienze che ti riserverà. In bocca al lupo».