Bonucci capitano della Juve: i motivi della scelta bianconera

Leonardo Bonucci capitano della Juventus contro il Genoa. I retroscena sulla scelta della Vecchia Signora: le ultime

Leonardo Bonucci ha fatto pace con i suoi tifosi e ieri, nel giorno in cui la Curva Sud era chiusa agli ultras per squalifica (la Juve, con una bella iniziativa, ha riempito i gradoni con oltre 6.500 bambini) LB19 è sceso in campo con la fascia di capitano al braccio. Non accadeva dal 2017, nella gara di maggio contro il Torino. Il centrale è stato preferito a Mario Mandzukic (inizialmente si pensava al croato capitano) che è stato scelto come vice capitano. Secondo La Gazzetta dello Sport, la decisione è stata condivisa dallo spogliatoio.

Bonucci è tornato in estate dopo l’anno al Milan e la Juve, con una scelta presa insieme dallo spogliatoio juventino, ha voluto dare un segnale importante a tutti, soprattutto al suo tifo. Leo è stato ‘perdonato’ dopo la parentesi rossonera e adesso è nuovamente un senatore del gruppo bianconero. Massimiliano Allegri, i giocatori ma anche i dirigenti della squadra juventina, vale a dire Fabio Paratici e Pavel Nedved, hanno condiviso la decisione. Leo però è sfortunato perché ha indossato la fascia in 5 occasioni e solo una volta è arrivata la vittoria (3-0 con il Pescara).