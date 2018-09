Un anno di veleni dopo: Juve, Bonucci oggi può tornare capitano

Juventus: contro il Sassuolo Leonardo Bonucci può tornare a vestire la fascia di capitano bianconero ad oltre un anno dall’addio per il Milan e dopo le polemiche per il suo ritorno

Ad oltre un anno dal gran tradimento per il Milan, a qualche mese dal clamoroso ritorno in bianconero, Leonardo Bonucci oggi potrebbe tornare a vestire la fascia di capitano della Juventus. Non sarebbe la prima volta in assoluto (il difensore nelle passate stagioni era già stato più volte il sostituto occasionale di Gigi Buffon e Giorgio Chiellini), ma della prima volta dopo un anno di polemiche e veleni sì. Eppure, seguendo le indicazioni del pre-partita di Massimiliano Allegri, così potrebbe davvero essere. Oggi alle 15 contro il Sassuolo Bonucci dovrebbe scendere regolarmente in campo: il difensore è uno dei giocatori a cui l’allenatore bianconero ha già detto di non voler rinunciare nonostante l’ampio turn-over annunciato prima della settimana di Champions League.

Non ci sarà per esempio proprio il capitano Chiellini, a riposo in vista della partita col Valencia, così come assente forzato in difesa sarà pure Andrea Barzagli, alle prese con un problema al polpaccio. Si annuncia un nuova panchina (l’ennesima di questo inizio di stagione) anche per Paulo Dybala, nominato nelle nuove gerarchie bianconere dopo l’addio estivo di Buffon vice-capitano. Chi resta dunque come papabile capitano juventino della squadra che sfiderà tra poco il Sassuolo? A livello di militanza bianconera, al di là di Bonucci (che con la Juve ha giocato 322 partite, record attuale immediatamente dopo quello di Chiellini, fermo a quota 475) sembrerebbe proprio nessuno. Se non lui dunque, chi altro?