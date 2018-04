Torino-Milan è un derby in famiglia per Leonardo Bonucci

Stasera la 33ª giornata di Serie A offre un derby di famiglia: per Leonardo Bonucci Torino-Milan non può essere una partita come tutte le altre

Leonardo Bonucci torna dopo la squalifica e si rimette al centro della difesa del Milan. Il difensore sarà titolare contro il Torino, una partita che per lui non può essere come tutte le altre. Il figlio Lorenzo è tifosissimo dei granata, una passione nata e cresciuta durante la permanenza a Torino da parte della famiglia Bonucci. Tuttora il difensore ha la residenza nel capoluogo piemontese, dove vive la moglie Martina Maccari assieme ai due figli. Negli anni passati era proprio Bonucci a stemperare la tensione prima dei derby torinesi con le foto assieme a Lorenzo, fan del Toro.

Andrea Belotti è l’idolo del figlio di Bonucci e stasera darà vita a un bel duello con papà Leonardo. Nonostante l’amore di un genitore sia una delle cose più forti al mondo, Lorenzo stasera non guarderà in faccia a nessuno: tiferà Torino, la squadra del cuore non si tradisce. Come dimenticare la serata tra Bonucci e Belotti, col Gallo che regala la maglietta al piccolo Lorenzo: sono passati molti mesi ma il bel messaggio è rimasto. Bonucci è pronto per il suo particolare derby in famiglia.