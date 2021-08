Borja Valero torna a giocare tra i dilettanti: decisa la sua nuova squadra

Borja Valero torna a giocare tra i dilettanti: decisa la nuova squadra in cui militerà l’ex centrocampista di Inter e Fiorentina

All’età di 36 anni, Borja Valero non ha intenzione di smettere di giocare a calcio. Il centrocampista spagnolo ripartirà dalla formazione del Centro Storico Lebowski, squadra fiorentina che partecipa al campionato di Promozione.

«Ho accettato questa sfida perché mi riconosco nei valori portati avanti da questi ragazzi. Ero convinto di giocare un’altra stagione nella Fiorentina, non certo per soldi o per chissà cosa. Avrei potuto dare una mano. Ma soprattutto il mio obiettivo era salutare i tifosi dal campo e dire loro grazie» ha raccontato Borja Valero a La Nazione.