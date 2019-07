Borja Valero, incontro Fiorentina-Inter: i viola spingono per il ritorno

La Fiorentina spinge per il ritiro di Borja Valero a Firenze. Oggi c’è stato un incontro tra il club viola e l’Inter

C’è stato oggi un nuovo incontro tra l’Inter e la Fiorentina. I due club hanno discusso di Borja Valero, centrocampista che dal 2017 gioca in nerazzurro ma che, precedentemente, ha vestito per 5 anni la maglia viola.

Il club di Firenze spinge infatti per un ritorno dello spagnolo in viola. Come spiega Gianluca Di Marzio, nell’incontro odierno la Fiorentina ha insistito per intavolare una trattativa volta al suo ritorno.