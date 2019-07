Borja Valero piace al Genoa: contatti tra club e agenti

Nuova idea per il centrocampo del Genoa: i rossoblù avrebbero messo gli occhi su Borja Valero, giocatore dell’Inter

Borja Valero continua ad essere in uscita dall’Inter. Sul centrocampista c’è l’interesse della sua ex squadra, la Fiorentina, ma non solo. Come spiega Gianluca Di Marzio, sul giocatore spagnolo ci sono anche gli occhi del Genoa.

In giornata ci sono stati dei contatti tra gli agenti del giocatore nerazzurro e il club di Preziosi. Il centrocampista piace alla dirigenza rossoblù, che al momento continua a monitorare anche Harit dello Schalke.