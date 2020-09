Borussia Dortmund, colpo Bynoe-Gittens: il 16enne è in Germania

Il Borussia Dortmund è vicinissimo a Jamie Bynoe-Gittens: l’attaccante 16enne è cresciuto nelle giovanili del Manchester City

Il Borussia Dortmund è ormai a un passo dal tesseramento di Jamie Bynoe-Gittens, attaccante 16enne cresciuto nelle giovanili del Manchester City e già nel giro della nazionale inglese Under 17.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il calciatore è arrivato in queste ore in Germania per sostenere le visite mediche con il club tedesco e apporre la firma sul nuovo contratto.