Successo importante per 2-1 del Borussia Dortmund nel big match con il Monchengladbach: i gialloneri allungano in vetta portandosi a +9 sui rivali.

Il Borussia Dortmund allunga in vetta alla classifica della Bundesliga, imponendosi per 2-1 sul Monchengladbach nell’anticipo di lusso della 17ª giornata del massimo campionato tedesco. Il giovane talento Sancho porta avanti la squadra di Favre al 42′, ma gli ospiti trovano la rete del pari nel recupero della prima frazione con Kramer. Le due squadre vanno al riposo sull’1-1 ma nella ripresa al 52′ è il grande ex della sfida, Marco Reus, a regalare i 3 punti alla capolista.

Proprio Reus avvia l’azione prima della metà campo, Sancho arriva palla al piede al limite dell’area e scarica sulla destra per Gotze, che mette in mezzo all’area un bel pallone, sul quale è puntuale la deviazione dell’attaccante, bravissimo nella circostanza ad inserirsi dopo una corsa senza palla di più di 50 metri. Per il Borussia Dortmund arriva un successo importantissimo, che gli consente di blindare la leadership della Bundesliga prima della pausa del torneo tedesco.

What an absolutely beautiful counter. It’s like Hot knife through butter. Marco Reus started the move, and Marco Reus ended it to make it 2-1 to Borussia Dortmund. #BVB #BVBBMG pic.twitter.com/7Qd7VqpeJr — Snehadri Sarkar (@I_am_Snehadri) December 21, 2018

