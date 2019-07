Borussia Dortmund, Reus eletto miglior giocatore tedesco del 2019

Marco Reus è il miglior giocatore tedesco dell’anno. Il fantasista del Borussia Dortmund ha trionfato sugli altri concorrenti con la bellezza di 158 voti su 540.

Il riconoscimento è stato assegnato dall’Associazione dei Giornalisti tedeschi.

The most esteemed in German football!

Congrats to Marco Reus who was named the 2019 German Footballer of the Year, awarded by the association of German sports journalists!🥇🇩🇪

Borussen. Captain. Legend ⭐️ pic.twitter.com/4D0zNxplva

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 28, 2019