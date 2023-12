Borussia Dortmund, Terzic: «Vendetta PSG? Vogliamo vincere»

Le parole di Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, in conferenza stampa in vista della partita con il PSG

Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Borussia Dortmund e PSG.

PAROLE – «Penso che vendetta non sia il termine giusto. Questa non è la nostra motivazione. Soprattutto è la voglia di vincere le partite. Giocheremo davanti a 80.000 persone. Abbiamo visto le qualità dell’avversario. Ma abbiamo visto anche che hanno difficoltà a difendersi in trasferta. Sabato scorso abbiamo dimostrato che sappiamo essere molto coraggiosi».