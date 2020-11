Le parole in conferenza stampa di Alessandro Florenzi alla vigilia di Bosnia-Italia, match che potrebbe qualificare gli Azzurri per la Final Four di Nations League

Alla vigilia del match tra Bosnia e Italia, in conferenza stampa è intervenuto Alessandro Florenzi per presentare la partita di domani sera in Nations League.

Final Four – «La qualificazione? Dobbiamo meritarcela perché non sarà una partita semplice. Loro ci hanno messo in difficoltà nell’ultima partita, chiudendosi e ripartendo. Sarà una battaglia: dobbiamo mettercelo bene in testa, ma siamo carichi e vogliosi di fare risultato»

Obiettivo – «Questa è una delle motivazioni che ci spingerà a fare del nostro meglio. Dobbiamo farlo per tutte le gare che riguardano l’Italia, tutte sono importanti e devono essere affrontate come delle finali. È quello che il tecnico vuole, la cosa che il mister ed Evani ci trasmettono ogni giorno. Come gruppo è molto simile alla Nazionale del 2016, come gioco è forse più spettacolare. Solido come quell’anno».

Inno – «Facciamo sempre allo stesso modo, c’è sempre la voglia di cantare l’inno, è motivo d’orgoglio cantarlo senza pubblico, è per tutti gli italiani che ci sostengono e magari stanno lottando contro il Covid».