Brasile-Argentina, De Paul mezzala in questa Copa America

Rodrigo De Paul ha disputato un’ottima Copa America con l’Argentina. Scaloni lo ha utilizzato in diversi modi

Una delle poche note liete della Copa America dell’Argentina è Rodrigo De Paul. Dopo una grande annata con l’Udinese, l’ex Valencia ha dimostrato di poter incidere anche in palcoscenici importanti.

Scaloni ha tanto puntato si di lui come mezzala destra, posizione che ha ricoperto anche in possesso. Nella foto sopra si vede l’atteggiamento rinunciatario dell’Albiceleste, col centrocampo a 3 e gli interni chiamati a coprire il campo pure in orizzontale per aiutare i terzini.