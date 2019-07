Brasile-Argentina, Messi fa comunque un grande partita

Analisi della grande prestazione di Lionel Messi in Argentina-Brasile. Non è però stata sufficiente per raggiungere la finale

Messi ha disputato una grande partita contro il Brasile, mostrando una leadership che in molti gli accusavano di non possedere. Con quattro passaggi chiave (migliore della partita) e sette dribbling riusciti è stato per distacco il giocatore più pericoloso della partita.

Ha agito a tutto campo, non solo negli ultimi metri. Anzi, è fondamentale per aiutare Paredes e far progredire la manovra. Un esempio nella foto sopra: De Paul e Acuna (gli interni) si inseriscono in avanti, Messi si abbassa in aiuto al centrocampista. Totale centralità nel sistema di Scaloni, anche se non è bastata.