Brasile-Argentina, la semifinale di Copa America per scacciare i fantasmi

Brasile-Argentina, questa notte la suggestiva semifinale di Copa America 2019: seleçao e seleccion per scacciare i fantasmi

Basta sentir risuonare le parole nell’aria: Brasile-Argentina. Figurasi poi se la sfida più suggestiva del Sudamerica vale un biglietto per la finale della Copa America 2019. Così sarà questa notte, in un confronto che metterà di fronte non soltanto Seleçao e Seleccion. Ma anche le due Nazionali ai rispettivi fantasmi.

Si gioca infatti al Mineirao, che nella memoria dell’intero popolo verdeoro evoca un ricordo soltanto: il tremendo 7-1 patito per mano della Germania nel Mondiale di casa del 2014. E al Mineirao si gioca una delle sue ultime chance una generazione albiceleste che ha raccolto molto meno di quanto avrebbe potuto, se si escludono quattro finali perse tra Mondiali e Copa America. Con Messi alla perenne ricerca della consacrazione anche con indosso la casacca della sua Nazionale.