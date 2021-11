Brasile, ct Tite: «Argentina? È già un match da Mondiale»

Tite, commissario tecnico del Brasile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Argentina

Tite, commissario tecnico del Brasile, ha parlato alla vigilia del match contro l’Argentina, valido per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

ARGENTINA BRASILE – «Un Argentina-Brasile è sempre fantastico, per la qualità tecnica individuale dei giocatori di entrambe le squadre. È una partita di Coppa del Mondo e ha una storia di grandi sfide”. La partita si giocherà all’Estadio Bicentenario di San Juan e non a Buenos Aires. Il ct in merito risponde: “Questi aspetti sono secondari per la grandezza della partita. Il Brasile è pronto a giocare ovunque, purché il terreno di gioco sia buono».