Brasile, continua la CRISI: SCONFITTA in Paraguay, PAREGGIO per Bielsa contro il Venezuela

Tutti i risultati della notte per le sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali, con la sconfitta a sorpresa del Brasile

Dopo l’Argentina in Colombia cade anche il Brasile, che viene sconfitto per 1-0 sul campo del Paraguay con il gol di Gomez al 20′. Non va oltre il pareggio per 0-0 neanche l’Uruguay di Marcelo Bielsa in casa del Venezuela.

Vince invece l’Ecuador, di misura contro il Perù, mantenendosi così in quarta posizione. Sconfitta casalinga per il Cile contro la Bolivia. Ennesimo passo falso di una fase di qualificazione ai Mondiali fin qui da dimenticare.