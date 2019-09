Brasile, Tite: «Ecco perchè ho convocato Gabigol»

Brasile, il commissario tecnico Tite in conferenza stampa svela il motivo della convocazione di Gabigol. Ecco le sue parole

Il commissario tecnico del Brasile, Tite, ha diramato oggi le convocazioni per gli impegni contro Senegal e Nigeria. Oltre gli juventini Danilo e Alex Sandro, e il milanista Paquetà, da segnalare il ritorno in nazionale di Gabigol.

«Nelle mie scelte cerco sempre di trovare la miglior soluzione per tutti. Gabriel Barbosa meritava una chance in Nazionale, è molto maturato e le sue prestazioni nel 2019 parlano da sole», ha detto Tite in conferenza stampa.