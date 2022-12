Brekalo-Monza, Galliani pronto a piazzare il colpo: traguardo vicino

Brekalo-Monza, Adriano Galliani più vicino a piazzare il colpo per l’attacco dei brianzoli: più vicino l’acquisto

Josip Brekalo si avvicina al ritorno in Serie A a gennaio, vista la sua grande volontà di tornare in Italia per riprendere a giocare con maggior continuità.

L’esterno croato ha già detto sì al Monza, con Galliani che ora intravede il traguardo per un colpo da 90 in ottica salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.