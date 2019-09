Brescia, 5-1 al Mantova in amichevole: i gol e gli spunti

Buone indicazioni per Corini dalla vittoria per 5-1 contro il Mantova. Rondinelle in campo con il 4-3-1-2, a centrocampo debutto di Romulo

Il Brescia batte 5-1 in amichevole il Mantova (Serie D) e arrivano parecchie indicazioni per Corini in vista della ripresa del campionato. A partire dal sistema di gioco, 4-3-1-2, la conferma di Chancellor in difesa e il debutto di Romulo in mezzo al campo. Il primo tempo si chiude sull’1-1 con gol di Semprini, Balotelli a secco ma sfiora la rete su punizione.

Nella ripresa Corini stravolge la squadra, c’è spazio anche per il colpo last minute Matri, in coppia inizialmente proprio con Balotelli. Si scatena Morosini con una doppietta, altra doppietta di Tremolada per il 5-1 finale.