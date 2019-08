Brescia, amichevole contro il Valladolid: tutte le informazioni

Si alza il livello delle amichevoli precampionato del Brescia. Il 10 agosto è previsto il test contro il Valladolid, ecco le informazioni

L’inizio del campionato si avvicina e si alza il livello delle prossime amichevoli. Il 10 agosto infatti, allo Stadio Martelli di Mantova, la squadra di Corini affronterà un’amichevole di lusso contro il Real Valladolid. Occasione utile per provare i nuovi acquisti e gli ultimi dettagli in vista del debutto in A. Ecco tutte le informazioni per i tifosi.

I biglietti della partita di sabato 10 Agosto, Brescia-Real Valladolid, saranno in vendita a partire da giovedì 1 Agosto dalle ore 12.00, su TicketOne. Sarà anche possibile acquistare i biglietti il giorno della gara, presso la biglietteria dello stadio Martelli, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30.