Brescia, Balotelli: «Qui per la Nazionale. Con Ventura…»

Il neo acquisto del Brescia, Mario Balotelli, ha commentato il suo approdo in biancazzurro e ha parlato della possibilità di andare in Nazionale

Nel post conferenza stampa, il neo acquisto del Brescia, Mario Balotelli, ha parlato del suo approdo in biancazzurro e della sua possibilità di andare nella Nazionale di Mancini. Ecco le sue parole riportate da Sky Sport: «La squalifica di 4 giornate? La prendo come una cosa positiva per quando ritorno. Brescia? Sono venuto qui perché è la mia città e non posso paragonarla a nessun’altra squadra. Ovviamente ho deciso di venire qui anche per potere accedere alla Nazionale, se poi non accadrà non è un problema».

«Io un leader? Penso di esserlo sempre stato. Voi giornalisti avete sempre avuto un’idea sbagliata su di me. Se chiede ai miei ex compagni di squadra nessuno parlerà male di me. Se la Nazionale dipende da me? Prima di Mancini non dipendeva da me. Ora invece sì. Quelli che ci sono stati prima così così».