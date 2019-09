Brescia Bologna, ecco come Mihajlovic seguirà la sua squadra impegnata domenica pomeriggio in trasferta

Brescia-Bologna, in programma per domenica alle ore 15, non vedrà Mihajlovic sulla panchina dei felsinei. Il tecnico rossoblù, infatti, ha iniziato il secondo ciclo di cure, dopo aver seguito da vicino i suoi contro Verona e Spal.

Il Corriere di Bologna, così, svela come l’allenatore serbo seguirà la partita per stare il più possibile vicino ai suoi giocatori. Immagini dalla tv, telefono a portata di mano e staff tecnico a Brescia attrezzato con auricolari. Per guidare la squadra anche a distanza.