Brescia-Bologna si giocherà al Rigamonti: previste 16mila persone

Il tanto atteso sì da parte della Commissione pubblico-spettacolo è arrivato: Brescia-Bologna si giocherà al Rigamonti

I tifosi del Brescia possono esultare. La gara contro il Bologna in programma domani pomeriggio alle 15 si giocherà nella casa delle Rondinelle, ossia al Rigamonti. Come spiega la Gazzetta dello Sport, ieri è arrivato il tanto atteso sì da parte della Commissione pubblico-spettacolo, che ha dato il via libera allo stadio Rigamonti.

Si preannuncia il pienone attualmente possibile, con 16 mila spettatori (a pieno regime saranno 19 mila)