Brescia, buona la prima: 8-1 in amichevole, ma si ferma Ndoj

Prima amichevole a Darfo per il Brescia di Corini contro una rappresentativa della Valle Camonica. Ecco com’è andata

Buona la prima a Darfo per il Brescia che batte 8-1 in amichevole una rappresentativa della Valle Camonica. Corini ha risparmiato l’impegno a Alfonso e Mateju, in recupero, ranghi misti e ritmi bassi nel primo tempo chiuso sul 4-1 con reti di Dessena, pareggio di Sorteni, 2-1 di Tremolada su assist del nuovo Ayé, 3-1 dello stesso Ayé e poker di Donnarumma.

Unica nota stonata lo stop per infortunio alla caviglia per Ndoj, nella ripresa esordio di Joronen, in gol Polini (autorete), Bisoli, Torregrossa e Morosini per l’8-1 finale.