Le parole del presidente Massimo Cellino sul possibile arrivo a Brescia di Mario Balotelli. Ecco le sue dichiarazioni

Mai banale il presidente Massimo Cellino. Ecco le sue parole su Balotelli al Brescia a margine della presentazione del calendario di Serie A: «Se sogno Balotelli? Io sogno le donne la notte. E’ un calciatore che mi è sempre piaciuto tanto e che è sempre stato bravo a mettere in risalto più i pregi che i difetti. Lui è di Brescia e qui non ha mai giocato ma non penso che lui sia interessato e noi non pensiamo di sfigurare senza di lui».

Ancora Cellino: «Io non lo voglio ma se arrivasse al Brescia farebbe bene. Lui è assistito da Mino Raiola, un mio amico, ma in 35 anni non abbiamo fatto un giocatore insieme».