Brescia, Cellino: «Cagliari? Vigilia surreale. È un incubo»

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato dell’esordio fuori casa col Cagliari, sua ex squadra

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato dell’esordio contro il Cagliari in trasferta sulle pagine del Corriere di Brescia. Ecco i suoi ricordi riguardo la sua ex squadra: «Anche se casa per me ormai è la città di Brescia, dove voglio portare dei punti. È una vigilia surreale, più da incubo che da sogno: difficile commentare quello che provo perché sono in stato di semicoscienza».

«Spero di onorare il campo, quello è il nostro dovere: è l’unica cosa che conta. Sono diventato presidente per caso non avevo mai visto dal vivo una partita di calcio. Entrai dagli Orrù, i precedenti azionisti di maggioranza, convinto di acquistare mattonelle: invece mi cedettero il Cagliari».