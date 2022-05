Brescia, le idee di Cellino per il futuro: il presidente vuole Clotet e Perinetti

Dopo l’eliminazione ai playoff il Brescia sta valutando il futuro: Cellino ha in mente diversi cambiamenti tra allenatore e diesse

Sul lato panchina probabile che non verrà confermato Corini, il presidente vorrebbe riportare alle rondinelle Clotet. Mentre per il ruolo di diesse in pole c’è Perinetti, visto che Marrocu è in direzione Verona. Lo scrive Gianluca Di Marzio.