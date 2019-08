Brescia, Chancellor è carico: «Un onore marcare Ronaldo»

Jhon Chancellor senza paura. Dopo la vittoria all’esordio il difensore non vuole fermarsi. Ecco le sue parole alla presentazione ufficiale

Il gigante venezuelano ci ha messo una partita per prendersi il Brescia. E dopo la vittoria contro il Cagliari Chancellor non ha intenzione di fermarsi. Piatek, prossimo avversario, è avvisato.

«Mi hanno accolto tutti benissimo, l’esordio è stato ottimo: abbiamo cominciato con una vittoria contro una squadra tosta. Ora pensiamo al Milan: dovrò marcare Piatek, e non saranno ammesse disattenzioni. Il campionato è difficile, ho tanto da imparare, ci vuole concentrazione per affrontare i grandi attaccanti come Cristiano Ronaldo. Per me sarà un onore».