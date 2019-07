Brescia, Corini: «La nostra Champions è la salvezza. Su Tonali…»

Brescia, parola al tecnico Corini: «Con Cellino c’è un ottimo rapporto. La salvezza rappresenta la nostra Champions»

Il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

«Con Cellino c’è un ottimo rapporto, parliamo, discutiamo. Meglio un confronto di un certo tipo che il non detto. Mi aveva anche proposto il rinnovo di contratto, ma ho preferito restare in scadenza. Tonali? Atleticamente è più forte di me quando ero calciatore, ha personalità, ha saputo reggere l’impatto con la prima squadra e si è meritato la A. Ricorda De Rossi, uomo squadra che sa difendere. Dobbiamo fare un passo alla volta proprio come l’Atalanta in questi anni. La nostra Champions è la salvezza».