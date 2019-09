Brescia, Corini: «Non meritavamo questa sconfitta»

Mastica amaro Eugenio Corini per la sconfitta rimediata al Rigamonti contro il Bologna. Le parole del tecnico bresciano a Sky

C’è molto rammarico in casa Brescia per il verdetto emesso dal Rigamonti. I padroni di casa hanno perso subendo una clamorosa rimonta dal Bologna, che ha sfruttato al meglio la superiorità numerica. Le parole di Eugenio Corini a sky.

DELUSIONE – «Abbiamo fatto un primo tempo di grande qualità, sviluppando bene le nostre giocate e facendo tre gol. Nella ripresa abbiamo avuto un buon approccio e l’espulsione ci ha tolto un calciatore fondamentale come Dessena, non avendo calciatori in panchina in grado di sostituirlo. Peccato perché il 3-3 è arrivato sugli sviluppi di un corner e potevamo fare meglio. Siamo rimasti un po’ corti in panchina, qualcuno mi ha chiesto il cambio e ho cercato una quadra con i calciatori a disposizione: purtroppo tra caldo e merito degli avversari abbiamo sofferto. La prestazione complessiva meritava un risultato diverso».