Brescia, dal 1° luglio al via la vendita degli abbonamenti

Poco più di una settimana di pazienza per i tifosi delle Rondinelle, dal 1° luglio al via la libera vendita degli abbonamenti

L’entusiasmo è alle stelle dopo una promozione meritata e la voglia di mettersi in mostra anche in A. Il Brescia sogna in grande, anche sul mercato, il nome più caldo rimane quello del gioiellino Tonali, Corini l’ha blindato a parole ma chissà se basterà.

Intanto tramite il sito ufficiale il Brescia Calcio ha comunicato che l’inizio della vendita libera degli abbonamenti – precedentemente programmata dal 24 giugno – sarà posticipata al 1° luglio, a causa del nuovo progetto di ristrutturazione dello stadio.