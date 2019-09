Brescia, Donnarumma: «Contento per i gol ma l’espulsione…»

Alfredo Donnarumma è contento a metà. Doppietta ma inutile vista la sconfitta rimediata contro il Bologna

Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Alfredo Donnarumma commenta la partita persa contro il Bologna ma che gli ha visto segnare due splendidi gol.

«Sono contento dell’inizio che ho avuto in questa categoria, peccato che oggi non siano arrivati punti. Purtroppo oggi abbiamo fatto una gran partita, ma l’espulsione ha cambiato la gara. Dobbiamo ripartire dagli errori fatti oggi e correggerli già nelle prossime partite. Bisogna cercare di soffrire tutti insieme e non prendere così tanti gol»