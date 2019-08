Brescia, Donnarumma: «Mai in Serie A? Non so il motivo, ma in Italia…»

Alfredo Donnarumma, capocannoniere della scorsa edizione della Serie B, vuole ripetersi in A: le parole dell’attaccante del Brescia

Alfredo Donnarumma, interpellato da Sky Sport, ha parlato degli obiettivi personali e di quelli del Brescia in vista del suo esordio in Serie A.

Ecco le dichiarazioni: «29 anni e mai in Serie A? Non so il motivo, in Italia se fai bene nelle categorie inferiori poi dicono che non potresti fare bene in A… Mercato? Dobbiamo pensare a noi stessi, questa sfida non deve spaventarci».